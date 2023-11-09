Происшествия 09.11.2023 в 14:07

Сразу трех жителей Бурятии обманули при аренде квартир

Как только «хозяева» жилья получали задаток, они сразу же исчезали
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Текст: Андрей Константинов
Сразу трех жителей Бурятии обманули при аренде квартир
За сутки в МВД Бурятии обратились сразу трое пострадавших от аферистов в сфере аренды жилья. Как рассказали в полиции, первое заявление поступило от 19-летнего студента одного из образовательных учреждений города. Уроженцу Тарбагатайсого района понадобилось съемное жилье, и он нашел в соцсети подходящее объявление. Созвонившись с арендодателем для уточнения всех условий, он оплатил залог в сумме 10 тысяч рублей. Как только деньги были перечислены, автор предложения удалил объявление.

Похожий случай произошел с 38-летним мужчиной, который также искал съемную квартиру и нашел в соцсетях привлекательное по цене предложение. «Хозяин» жилья убедил потерпевшего внести залог, чтобы забронировать квартиру - 7 тысяч рублей. Как и в первом случае, как только требуемая сумма была переведена, арендатор перестал выходить на связь.

В этот же день 22-летний молодой человек в одной из групп в мессенджере увидел объявление о сдаче квартиры с невысокой арендной платой. Связавшись с мнимым хозяином жилья и обговорив детали, он также внес залог в сумме 10 тысяч рублей. Мошенник получил деньги и сразу же перестал выходить на связь.

«По данным фактам возбуждены уголовные дела, проводится расследование, устанавливаются причастные к совершению преступлений», - сообщили в МВД Бурятии.

Полиция предупреждает: к объявлениям частных лиц о различных услугах по льготным ценам на условиях предоплаты нужно относиться критически. Зачастую мошенники заманивают жертв именно привлекательной ценой на условиях авансирования или полной предоплаты. В случае, если отсутствует возможность убедиться в добросовестности автора объявления, от сомнительной сделки лучше отказаться.

Фото: pixabay.com
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мошенничество аренда

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