Происшествия 09.11.2023 в 15:26

В Улан-Удэ спор экс-супругов из-за зимней резины довел до уголовного дела

Женщина не хотела отдавать колеса бывшему, и тогда тот украл её паспорт
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ спор экс-супругов из-за зимней резины довел до уголовного дела
Полиция Бурятии завершила расследование уголовного дела в отношении 45-летнего жителя Поселья, обвиняемого в похищении паспорта.

Как рассказали в МВД Бурятии, в конце октября обвиняемый пришел в частный дом к бывшей супруге для примирения. Гражданка ответила отказом. Тогда мужчина потребовал вернуть комплект зимней резины, который он накануне передал ей для установки на семейный автомобиль. Женщина вновь отказала, аргументировав, что автомобиль нужен ей для перевозки детей и вышла из комнаты.

После этого мужчина тайно забрал из сумочки женщины паспорт и сказал ей, что вернет документ только после возврата зимней резины. Гражданка, в свою очередь, обратилась в полицию с заявлением. По факту хищения паспорта было возбуждено уголовное дело.

«Подозреваемый был задержан участковым по месту жительства. В ходе разбирательства мужчина пояснил, что вернул паспорт сразу, как узнал о поданном заявлении. Мужчина не работает, ранее не судим. В настоящее время материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу», - сообщили в МВД.

Полиция напоминает - хищение у гражданина паспорта или другого важного личного документа – это уголовно наказуемое деяние. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями ч. 2 ст. 325 УК РФ – арест на срок до 3 месяцев.

Фото: «Номер один»

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