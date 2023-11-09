Происшествия 09.11.2023 в 15:55
В Улан-Удэ мошенники не пожалели 84-летнего пенсионера
Аферисты убедили пожилого мужчину перевести им все сбережения - 2,5 миллиона рублей
Текст: Андрей Константинов
В полицию Улан-Удэ обратился 84-летний пенсионер с заявлением о мошенничестве. Мужчина рассказал, что ему поступил звонок с неизвестного номера. Абонент представился сотрудником службы контроля банка и сообщил, что мошенники пытаются похитить деньги с его счета. Для сохранности средств их нужно перевести на «безопасный» счет.
Испугавшись за свои сбережения, пожилой мужчина выполнил инструкцию мошенников и перевел им около 2,5 миллионов рублей.
Как сообщили в МВД Бурятии, по факту мошенничества возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
Фото: pixabay.com
Испугавшись за свои сбережения, пожилой мужчина выполнил инструкцию мошенников и перевел им около 2,5 миллионов рублей.
Как сообщили в МВД Бурятии, по факту мошенничества возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
Фото: pixabay.com
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