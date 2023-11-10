Происшествия 10.11.2023 в 09:15

В Улан-Удэ водителя осудили за смертельный наезд на девочку

Мужчина получил полтора года в колонии-поселении
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ водителя осудили за смертельный наезд на девочку
В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении 67-летнего горожанина, который обвинялся в смертельном наезде на 5-летнюю девочку.

Напомним, ДТП произошло днем 22 июля на Верхней Березовке. Водитель автомобиля «Ниссан Алмера» сбил 5-летнюю девочку и её мать, переходивших дорогу по пешеходному переходу. В результате наезда девочка получила тяжелые травмы и скончалась в машине скорой помощи.

Как выяснилось в ходе следствия, по ходу движения водитель отвлекся на сотовый телефон, из-за чего вовремя не успел отреагировать на пешеходов.

Как сообщили сегодня в прокуратуре Бурятии, суд признал водителя виновным. Он приговорен к 1 году 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2,5 года. Приговор еще не вступил в законную силу.

Отметим, что после происшествия прокуратура Бурятии провела проверку, которая выявила нарушения в организации безопасности дорожного движения.

«Разметка нерегулируемого пешеходного перехода в ходе эксплуатации стала недостаточно различима, не соответствовала требованиям ГОСТа. Ненадлежащая организация работ по содержанию дорог местного значения должностными лицами уполномоченного комитета администрации, отсутствие контроля за нанесением дорожной разметки на пешеходных переходах Улан-Удэ привело к нарушению правил дорожного движения, причинению вреда жизни и здоровью неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних», - констатировали в надзорном ведомстве.

По итогам проверки должностные лица Комитета городского хозяйства мэрии были предостережены о недопустимости нарушений законодательства в данной сфере. Материалы проверки прокуратура направила в Следственный комитет, где по факту бездействия чиновников Комитета городского хозяйства было возбуждено уголовное делопо ч. 2 ст. 293 УК РФ - «халатность, повлекшая смерть человека».

Фото: ГИБДД Бурятии
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