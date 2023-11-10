Происшествия 10.11.2023 в 09:38

В Бурятии дорожному рабочему выбило глаз гайкой

Прокуратура помогла пострадавшему взыскать с работодателя компенсацию
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии дорожному рабочему выбило глаз гайкой
Прокуратура Бурятии провела проверку по обращению жителя поселка Усть-Баргузин о защите его трудовых прав.

Как сообщили в надзорном ведомстве, мужчина работает в филиале организации, занимающейся строительством автодорог. В июле 2023 года в ходе ремонта ходовой части автомобиля один из работников ударил кувалдой по металлической гайке, в результате чего она отлетела, повредив ему глаз. При расследовании несчастного случая выяснилось, что работодатель не обеспечил безопасные условия труда.

Прокуратура направила в суд иск о взыскании с организации компенсации морального вреда в пользу пострадавшего. Баргузинский райсуд иск удовлетворил, взыскав с ответчика 250 тыс. рублей. На данный момент решение суда исполнено, деньги выплачены работнику в полном объеме.

Фото: «Номер один»
Теги
несчастный случай

Все новости

В Бурятии председателя СНТ засудили за сухую траву
10.11.2023 в 10:06
В Бурятии будут спасать манулов
10.11.2023 в 10:03
В Бурятии дорожному рабочему выбило глаз гайкой
10.11.2023 в 09:38
В Улан-Удэ водителя осудили за смертельный наезд на девочку
10.11.2023 в 09:15
Полицейскому доверия больше?
10.11.2023 в 09:14
Временное ограничение на управление автомобилем
10.11.2023 в 09:00
В Улан-Удэ предлагают открыть площадь Советов для стоянки автомобилей
10.11.2023 в 06:00
Спрос на услугу «Грузовой экспресс» на ВСЖД растет
09.11.2023 в 17:48
Правительство Бурятии увеличило число целевых мест на подготовку медсестёр
09.11.2023 в 17:33
Гортоповский мост в Бурятии остался без иностранных деталей
09.11.2023 в 17:17
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 ноября

Читайте также
В Улан-Удэ водителя осудили за смертельный наезд на девочку
Мужчина получил полтора года в колонии-поселении
10.11.2023 в 09:15
В Улан-Удэ мошенники не пожалели 84-летнего пенсионера
Аферисты убедили пожилого мужчину перевести им все сбережения - 2,5 миллиона рублей
09.11.2023 в 15:55
В Улан-Удэ спор экс-супругов из-за зимней резины довел до уголовного дела
Женщина не хотела отдавать колеса бывшему, и тогда тот украл её паспорт
09.11.2023 в 15:26
Сразу трех жителей Бурятии обманули при аренде квартир
Как только «хозяева» жилья получали задаток, они сразу же исчезали
09.11.2023 в 14:07
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru