Происшествия 10.11.2023 в 09:38
В Бурятии дорожному рабочему выбило глаз гайкой
Прокуратура помогла пострадавшему взыскать с работодателя компенсацию
Текст: Андрей Константинов
Прокуратура Бурятии провела проверку по обращению жителя поселка Усть-Баргузин о защите его трудовых прав.
Как сообщили в надзорном ведомстве, мужчина работает в филиале организации, занимающейся строительством автодорог. В июле 2023 года в ходе ремонта ходовой части автомобиля один из работников ударил кувалдой по металлической гайке, в результате чего она отлетела, повредив ему глаз. При расследовании несчастного случая выяснилось, что работодатель не обеспечил безопасные условия труда.
Прокуратура направила в суд иск о взыскании с организации компенсации морального вреда в пользу пострадавшего. Баргузинский райсуд иск удовлетворил, взыскав с ответчика 250 тыс. рублей. На данный момент решение суда исполнено, деньги выплачены работнику в полном объеме.
Фото: «Номер один»
Как сообщили в надзорном ведомстве, мужчина работает в филиале организации, занимающейся строительством автодорог. В июле 2023 года в ходе ремонта ходовой части автомобиля один из работников ударил кувалдой по металлической гайке, в результате чего она отлетела, повредив ему глаз. При расследовании несчастного случая выяснилось, что работодатель не обеспечил безопасные условия труда.
Прокуратура направила в суд иск о взыскании с организации компенсации морального вреда в пользу пострадавшего. Баргузинский райсуд иск удовлетворил, взыскав с ответчика 250 тыс. рублей. На данный момент решение суда исполнено, деньги выплачены работнику в полном объеме.
Фото: «Номер один»
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