В Бурятии дорожному рабочему выбило глаз гайкой

Прокуратура Бурятии провела проверку по обращению жителя поселка Усть-Баргузин о защите его трудовых прав.Как сообщили в надзорном ведомстве, мужчина работает в филиале организации, занимающейся строительством автодорог. В июле 2023 года в ходе ремонта ходовой части автомобиля один из работников ударил кувалдой по металлической гайке, в результате чего она отлетела, повредив ему глаз. При расследовании несчастного случая выяснилось, что работодатель не обеспечил безопасные условия труда.Прокуратура направила в суд иск о взыскании с организации компенсации морального вреда в пользу пострадавшего. Баргузинский райсуд иск удовлетворил, взыскав с ответчика 250 тыс. рублей. На данный момент решение суда исполнено, деньги выплачены работнику в полном объеме.Фото: «Номер один»