Происшествия 10.11.2023 в 11:10

В Улан-Удэ вора заставили заплатить за похищенное имущество

Мужчина обворовал дом, проникнув в него через форточку
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ вора заставили заплатить за похищенное имущество
Судебные приставы Бурятии взыскали с жителя Улан-Удэ компенсацию материального ущерба за совершенную им кражу. Как сообщили в УФССП РБ, мужчина через форточку окна проник в дом, где похитил компьютерную технику, фотокамеру, ювелирные украшения и одежду.

С похищенным имуществом 48-летний горожанин скрылся. Вскоре он был задержан и осужден. Решением суда его также обязали компенсировать пострадавшей семье нанесенный им ущерб в размере 156 тысяч рублей.

«После возбуждения исполнительного производства к должнику был применен комплекс мер принудительного характера. На сегодняшний день сумма материального ущерба взыскана в полном объеме, денежные средства перечислены на счет взыскателя», - сообщили в УФССП.

Фото: «Номер один»
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