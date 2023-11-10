В Улан-Удэ вора заставили заплатить за похищенное имущество

Судебные приставы Бурятии взыскали с жителя Улан-Удэ компенсацию материального ущерба за совершенную им кражу. Как сообщили в УФССП РБ, мужчина через форточку окна проник в дом, где похитил компьютерную технику, фотокамеру, ювелирные украшения и одежду.С похищенным имуществом 48-летний горожанин скрылся. Вскоре он был задержан и осужден. Решением суда его также обязали компенсировать пострадавшей семье нанесенный им ущерб в размере 156 тысяч рублей.«После возбуждения исполнительного производства к должнику был применен комплекс мер принудительного характера. На сегодняшний день сумма материального ущерба взыскана в полном объеме, денежные средства перечислены на счет взыскателя», - сообщили в УФССП.Фото: «Номер один»