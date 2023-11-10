Жителя Бурятии будут судить за убийство незваного гостя

Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя Заиграевского района, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть потерпевшего.Как сообщили в следственном ведомстве, 17 августа обвиняемый у себя дома в поселке Заиграево с сожительницей употреблял алкоголь. Вечером к ним пришел незнакомец, который искал сестру сожительницы. Во время завязавшегося разговора между мужчинами из-за незначительного повода на фоне алкогольного опьянения произошла ссора, переросшая в потасовку. В её ходе хозяин дома сильно избил гостя. От полученных травм тот скончался на месте.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: «Номер один»