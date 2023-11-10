Происшествия 10.11.2023 в 13:51

Жителя Бурятии будут судить за убийство незваного гостя

В ходе возникшей ссоры сельчанин до смерти забил оппонента
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Текст: Андрей Константинов
Жителя Бурятии будут судить за убийство незваного гостя
Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя Заиграевского района, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть потерпевшего.

Как сообщили в следственном ведомстве, 17 августа обвиняемый у себя дома в поселке Заиграево с сожительницей употреблял алкоголь. Вечером к ним пришел незнакомец, который искал сестру сожительницы. Во время завязавшегося разговора между мужчинами из-за незначительного повода на фоне алкогольного опьянения произошла ссора, переросшая в потасовку. В её ходе хозяин дома сильно избил гостя. От полученных травм тот скончался на месте.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: «Номер один»
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