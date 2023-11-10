Происшествия 10.11.2023 в 17:06

В Бурятии горел тепловоз

На данный момент пожар уже потушен
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии горел тепловоз
В Северобайкальском районе Бурятии на перегоне Нижнеангарск–Холодное сегодня днем загорелся тепловоз.

Как сообщил вайбер-чат «Северобайкалье-инфо.24/7» со ссылкой на представителей РЖД, на данный момент пожарные уже потушили возгорание.

«Возгорание тепловоза на площади 10 кв.м. ликвидировано. Планируется отогнать тепловоз на тупиковую ветку. Причина пожара устанавливается. Ограничение движения не вводилось», - сообщили в чате.

Напомним, в конце сентября на 1069-м км БАМа между Нижнеангарском и Северобайкальском сошел с рельсов локомотив грузового поезда.

Фото: «Северобайкалье-инфо.24/7»
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