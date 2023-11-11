Происшествия 11.11.2023 в 12:12

В Бурятии из-за пожара погиб ребенок

Несовершеннолетний умер по дороге в больницу
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Текст: Номер один
В Бурятии из-за пожара погиб ребенок

Ночью 11 ноября в Кабанском районе Бурятии, а точнее в поселке Каменск, произошел пожар в многоквартирном доме. Взволнованные люди позвонили по номеру «112» и сообщили о задымлении. На место пожара сразу же выехал дежурный караул 2-го Кабанского отряда ГПС РБ в составе 5 человек и 2 единиц техники. До того, как они приехали - 19 человек смогли эвакуироваться самостоятельно. Но это были не все люди.

«По прибытии пожарных было установлено сильное задымление в подъезде. Квартира, откуда исходил дым, была закрыта. Личным составом произведено вскрытие двери, совместно с сотрудниками полиции из квартиры были эвакуированы женщина и ребенок. При проведении разведки пожарные обнаружили в квартире второго ребенка и немедленно эвакуировали его. Очаг возгорания находился в гостиной комнате, был потушен в течение 20 минут»,

- сообщает ГО и ЧС Республики Бурятия.
Эвакуированных детей и их мать передали работникам скорой медицинской помощи. Они сделали все что смогли, но по пути в Центральную районную больницу шестилетний ребенок скончался.

По предварительным данным, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем.



К делу уже подключилась Прокуратура Республики Бурятия. Она контролирует установление подлинных обстоятельств и причин возгорания в квартире, повлекшего гибель 6-летнего мальчика.

«Следственным отделом по Кабанскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по республике возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Надзорным органом будет дана оценка законности принятых органом следствия правовых решений. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования по фактам нарушений в сфере пожарной безопасности»,

- Прокуратура Республики Бурятия.


Фото: предоставлены двумя службами 

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