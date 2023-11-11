Происшествия 11.11.2023 в 13:00

В Улан-Удэ посреди проезжей части провалился асфальт

Из-за этого движение автомобилей временно приостановлено
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ посреди проезжей части провалился асфальт

На улице Шаляпина 25 под землю ушел участок дороги. Асфальт провалился буквально вчера вечером. Вблизи ямы проезжали лишь смельчаки. В скором времени на проблемный участок прибыли сотрудники МУП «Водоканал» и оценили масштаб трагедии. Движение автомобилей было решено приостановить до устранения образовавшейся проблемы.

Вокруг ямы выставили соответствующие дорожные знаки и огородили участок. Специалисты провели необходимое обследование и приступили к ремонту. Сейчас задействовано 9 специалистов и 5 единиц спецтехники. Все действия осуществляются без ограничения холодного водоснабжения и водоотведения. Устранение ямы длится в круглосуточном режиме. За минувшую ночь заменили больше 20 метров трубопровода.

Предварительная причина провала - технологическое нарушение на канализационном коллекторе, сообщили на предприятии. В данный момент объезд осуществляется по дороге между зданиями по улице Шаляпина 25 к.1 и Шаляпина 39/3.


Фото: Мэрия Улан-Удэ

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асфальт водоканал авария происшествия

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