В Улан-Удэ посреди проезжей части провалился асфальт

На улице Шаляпина 25 под землю ушел участок дороги. Асфальт провалился буквально вчера вечером. Вблизи ямы проезжали лишь смельчаки. В скором времени на проблемный участок прибыли сотрудники МУП «Водоканал» и оценили масштаб трагедии. Движение автомобилей было решено приостановить до устранения образовавшейся проблемы.



Вокруг ямы выставили соответствующие дорожные знаки и огородили участок. Специалисты провели необходимое обследование и приступили к ремонту. Сейчас задействовано 9 специалистов и 5 единиц спецтехники. Все действия осуществляются без ограничения холодного водоснабжения и водоотведения. Устранение ямы длится в круглосуточном режиме. За минувшую ночь заменили больше 20 метров трубопровода.



Предварительная причина провала - технологическое нарушение на канализационном коллекторе, сообщили на предприятии. В данный момент объезд осуществляется по дороге между зданиями по улице Шаляпина 25 к.1 и Шаляпина 39/3.





Фото: Мэрия Улан-Удэ