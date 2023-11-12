В Бурятии отец и сын погибли, провалившись под тонкий лед

В местности «Пьяный ключ», на реке Кичера двое жителей Северобайкальска провалились под лед. Об этом жители сообщили в соцсетях.

Как выяснилось, сигнал о помощи поступил ночью. На место выезжали спасатели Северобайкальского ПСП. По прибытию обнаружили на берегу машину и вещи, в полынье тонкого льда - тела мужчин.