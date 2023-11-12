Происшествия 12.11.2023 в 13:42

В Бурятии отец и сын погибли, провалившись под тонкий лед

Мужчины рыбачили на реке
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии отец и сын погибли, провалившись под тонкий лед

В местности «Пьяный ключ», на реке Кичера двое жителей Северобайкальска провалились под лед. Об этом жители сообщили в соцсетях.

Как выяснилось, сигнал о помощи поступил ночью. На место выезжали спасатели Северобайкальского ПСП. По прибытию обнаружили на берегу машину и вещи, в полынье тонкого льда - тела мужчин.

«Погибли отец и сын 1953 и 1977 годов рождений»,

 - проинформировали в «Северобайкальск-инфо 24/7».
 


Фото: "Номер один"

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