Происшествия 12.11.2023 в 13:42
В Бурятии отец и сын погибли, провалившись под тонкий лед
Мужчины рыбачили на реке
Текст: Евгения Гармаева
В местности «Пьяный ключ», на реке Кичера двое жителей Северобайкальска провалились под лед. Об этом жители сообщили в соцсетях.
Как выяснилось, сигнал о помощи поступил ночью. На место выезжали спасатели Северобайкальского ПСП. По прибытию обнаружили на берегу машину и вещи, в полынье тонкого льда - тела мужчин.
«Погибли отец и сын 1953 и 1977 годов рождений»,
- проинформировали в «Северобайкальск-инфо 24/7».
Фото: "Номер один"