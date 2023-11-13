В Бурятии перевернулась иномарка под управлением пьяной девушки

Несколько ДТП с пострадавшими произошли за минувшие выходные в Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, в субботу ночью 19-летний водитель автомобиля «Тойота Чайзер» на ул. Коммунистической в селе Бичура не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с «Хондой Торнео». В результате аварии травмы получили два пассажира «Тойоты»: 18-летний студент и 16-летний школьник. Их госпитализировали.





Вчера днем на ул. Комарова в Улан-Удэ 32-летний водитель автомобиля «Хонда Стрим» сбил 62-летнего мужчину на пешеходном переходе. Пострадавшего с травмами госпитализировали в БСМП.





Еще одно ДТП произошло сегодня ночью в Баргузинском районе вблизи села Нестериха. Там 23-летняя девушка за рулем «Тойоты Корона» не справилась с управлением, слетела с дороги и перевернулась. В результате аварии 27-летний пассажир получил травмы различной степени тяжести, его госпитализировали. Освидетельствование девушки показало, что она была пьяна. Водительских прав у нее не было.Фото: ГИБДД Бурятии