Происшествия 13.11.2023 в 11:33

В Бурятии перевернулась иномарка под управлением пьяной девушки

В результате аварии травмы получил пассажир машины
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии перевернулась иномарка под управлением пьяной девушки
Несколько ДТП с пострадавшими произошли за минувшие выходные в Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, в субботу ночью 19-летний водитель автомобиля «Тойота Чайзер» на ул. Коммунистической в селе Бичура не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с «Хондой Торнео». В результате аварии травмы получили два пассажира «Тойоты»: 18-летний студент и 16-летний школьник. Их госпитализировали.


Вчера днем на ул. Комарова в Улан-Удэ 32-летний водитель автомобиля «Хонда Стрим» сбил 62-летнего мужчину на пешеходном переходе. Пострадавшего с травмами госпитализировали в БСМП.


Еще одно ДТП произошло сегодня ночью в Баргузинском районе вблизи села Нестериха. Там 23-летняя девушка за рулем «Тойоты Корона» не справилась с управлением, слетела с дороги и перевернулась. В результате аварии 27-летний пассажир получил травмы различной степени тяжести, его госпитализировали. Освидетельствование девушки показало, что она была пьяна. Водительских прав у нее не было.

Фото: ГИБДД Бурятии
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