Происшествия 13.11.2023 в 12:08

В Улан-Удэ пьяный и грязный мужчина падал на пассажиров трамвая

Нарушителя общественного порядка задержали росгвардейцы
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ пьяный и грязный мужчина падал на пассажиров трамвая
Очередной случай срабатывания «тревожной кнопки» произошел в одном из трамваев в Улан-Удэ. Прибывшему наряду вневедомственной охраны кондуктор указала на нетрезвого пассажира. Мужчина в перепачканной землей одежде с сильным запахом алкоголя мешал работе кондуктора, приставал к другим пассажирам и неоднократно падал на них, поскольку практически не мог стоять на ногах.

«Пьяного горожанина доставили в отдел полиции. На мужчину составили административный протокол за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Ему грозит штраф или административный арест до 15 суток», - сообщили в Росгвардии Бурятии.

Всего с начала года благодаря кнопкам тревожной сигнализации росгвардейцы Бурятии пресекли 35 правонарушений на транспорте и задержали 39 нарушителей. Подобными кнопками в городе оборудованы 71 трамвай, 36 карет скорой помощи и 62 автобуса.

Фото: Росгвардия Бурятии
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