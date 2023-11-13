В Улан-Удэ пьяный и грязный мужчина падал на пассажиров трамвая

Очередной случай срабатывания «тревожной кнопки» произошел в одном из трамваев в Улан-Удэ. Прибывшему наряду вневедомственной охраны кондуктор указала на нетрезвого пассажира. Мужчина в перепачканной землей одежде с сильным запахом алкоголя мешал работе кондуктора, приставал к другим пассажирам и неоднократно падал на них, поскольку практически не мог стоять на ногах.«Пьяного горожанина доставили в отдел полиции. На мужчину составили административный протокол за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Ему грозит штраф или административный арест до 15 суток», - сообщили в Росгвардии Бурятии.Всего с начала года благодаря кнопкам тревожной сигнализации росгвардейцы Бурятии пресекли 35 правонарушений на транспорте и задержали 39 нарушителей. Подобными кнопками в городе оборудованы 71 трамвай, 36 карет скорой помощи и 62 автобуса.Фото: Росгвардия Бурятии