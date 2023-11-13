В Улан-Удэ пропала 16-летняя девушка

В Улан-Удэ сотрудники полиции разыскивают 16-летнюю Викторию Афанасьеву. По предварительным данным, 3 ноября девушка ушла из общежития колледжа на улице Трубачеева, и до сих пор её местонахождение не известно.Ранее девушка уходила. Заявление о её пропаже поступило в полицию 10 ноября.Приметы: европейской внешности, на вид 16-17лет, худощавого телосложения, рост 174 см, волосы темно-русые длинные, глаза карие.Была одета: куртка и джинсы черного цвета, кроссовки белые.При наличии какой-либо информации о девушке или её местонахождении МВД Бурятии просит незамедлительно сообщить по телефонам: 8 (924) 777-88-09, 8 (908) 595-85-92 или 102.