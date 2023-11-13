Происшествия 13.11.2023 в 12:16
В Улан-Удэ пропала 16-летняя девушка
О судьбе студентки ничего не известно с 3 ноября
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ сотрудники полиции разыскивают 16-летнюю Викторию Афанасьеву. По предварительным данным, 3 ноября девушка ушла из общежития колледжа на улице Трубачеева, и до сих пор её местонахождение не известно.
Ранее девушка уходила. Заявление о её пропаже поступило в полицию 10 ноября.
Приметы: европейской внешности, на вид 16-17лет, худощавого телосложения, рост 174 см, волосы темно-русые длинные, глаза карие.
Была одета: куртка и джинсы черного цвета, кроссовки белые.
При наличии какой-либо информации о девушке или её местонахождении МВД Бурятии просит незамедлительно сообщить по телефонам: 8 (924) 777-88-09, 8 (908) 595-85-92 или 102.
Ранее девушка уходила. Заявление о её пропаже поступило в полицию 10 ноября.
Приметы: европейской внешности, на вид 16-17лет, худощавого телосложения, рост 174 см, волосы темно-русые длинные, глаза карие.
Была одета: куртка и джинсы черного цвета, кроссовки белые.
При наличии какой-либо информации о девушке или её местонахождении МВД Бурятии просит незамедлительно сообщить по телефонам: 8 (924) 777-88-09, 8 (908) 595-85-92 или 102.
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