Иностранцы-нарушители пытались подкупить полицейских в Улан-Удэ

В минувшие выходные сотрудники патрульно-постовой службы на площади железнодорожного вокзала в Улан-Удэ остановили 49-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья. На момент проверки документов у мужчины закончился срок законного пребывания в России. Нарушителя доставили в линейный отдел для составления протокола. Там он предложил полицейским взятку в размере 5 тысяч рублей, чтобы его не привлекали к административной ответственности.«Аналогичные противоправные деяния были совершены еще двумя иностранцами. Один из них предложил полицейским взятку в размере 5 тысяч рублей, второй – одну тысячу. Мужчинам, помимо наказания за совершение административных правонарушений, грозит уголовная ответственность по статье «Мелкое взяточничество», - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.Фото: «Номер один»