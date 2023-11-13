Второе за сутки землетрясение зарегистрировано в Бурятии

В Бурятии с начала дня зафиксировано уже второе землетрясение. Сейсмособытия регистрировали в разных районах республики.Первое произошло в 7.56 утра в акватории озера Байкал в 32 км северо-западнее от поселка Максимиха Баргузинского района. Его магнитуда составила 5 баллов.Второе землетрясение случилось в 12.06 в 26 км северо-восточнее поселка Северомуйск Муйского района. Его магнитуда составила 4,4 балла.«По информации ЕДДС Муйского и Баргузинского районов толчки не ощущались. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме», - сообщили в МЧС Бурятии.Фото: seis-bykl.ru