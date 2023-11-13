Происшествия 13.11.2023 в 13:36

Второе за сутки землетрясение зарегистрировано в Бурятии

Одно произошло на Байкале, второе – в Муйском районе
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Текст: Андрей Константинов
Второе за сутки землетрясение зарегистрировано в Бурятии
В Бурятии с начала дня зафиксировано уже второе землетрясение. Сейсмособытия регистрировали в разных районах республики.

Первое произошло в 7.56 утра в акватории озера Байкал в 32 км северо-западнее от поселка Максимиха Баргузинского района. Его магнитуда составила 5 баллов.

Второе землетрясение случилось в 12.06 в 26 км северо-восточнее поселка Северомуйск Муйского района. Его магнитуда составила 4,4 балла.

«По информации ЕДДС Муйского и Баргузинского районов толчки не ощущались. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме», - сообщили в МЧС Бурятии.

Фото: seis-bykl.ru
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