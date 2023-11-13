В Бурятии фермер прострелил гостю голову

10 ноября около полуночи в доме на фермерской стоянке возле села Цайдам произошло убийство 43-летнего мужчины. По подозрению в совершении данного преступления на месте происшествия правоохранители задержали 45-летнего хозяина дома. На основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств ему уже предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Как рассказали в Следственном комитете Бурятии, 9 ноября на фермерскую стоянку к обвиняемому пришли трое знакомых жителей села Цайдам, которых он попросил помочь по хозяйству. Вечером после работы они вместе в доме стали употреблять спиртное. Около полуночи между хозяином и одним из гостей произошла ссора, переросшая в потасовку. В её ходе обвиняемый ушел в комнату, где взял заряженное охотничье гладкоствольное ружье, вернулся к противнику и выстрелил ему в голову. Тот скончался на месте.«В ходе допроса мужчина не признал вину и заявил, что хотел напугать гостя. Однако при осмотре тела потерпевшего предварительно установлено, что выстрел был произведен с близкого расстояния, почти в упор. Также при осмотре в доме обвиняемого обнаружено и изъято еще одно нарезное охотничье ружье, которое хранилось им незаконно», - сообщили в следственном ведомстве.Фото: «Номер один»