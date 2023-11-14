Жительница Улан-Удэ зарезала сожителя сестры

В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении 40-летней горожанки, обвиняемой в убийстве.Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, вечером 27 июля женщина употребляла спиртное у себя дома в Улан-Удэ вместе с братом и сожителем сестры. Спустя некоторое время между мужчинами произошла ссора из-за пропавших сигарет, переросшая в потасовку. В её ходе женщина взяла нож, подошла к противнику брата со спины и нанесла ему множество ударов по телу. От полученных ран тот скончался на месте.Суд признал женщину виновной и приговорил её к 8 годам 3 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.Фото: Следственный комитет Бурятии