Происшествия 14.11.2023 в 17:16

Жительница Улан-Удэ зарезала сожителя сестры

Кровавый конфликт разгорелся из-за пропавших сигарет
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Текст: Андрей Константинов
Жительница Улан-Удэ зарезала сожителя сестры
В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении 40-летней горожанки, обвиняемой в убийстве.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, вечером 27 июля женщина употребляла спиртное у себя дома в Улан-Удэ вместе с братом и сожителем сестры. Спустя некоторое время между мужчинами произошла ссора из-за пропавших сигарет, переросшая в потасовку. В её ходе женщина взяла нож, подошла к противнику брата со спины и нанесла ему множество ударов по телу. От полученных ран тот скончался на месте.  

Суд признал женщину виновной и приговорил её к 8 годам 3 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Фото: Следственный комитет Бурятии
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