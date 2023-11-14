Происшествия 14.11.2023 в 17:32

В Бурятии пожар оставил многодетную мать без крыши над головой

К счастью, сама женщина с детьми успела покинуть загоревшийся дом
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии пожар оставил многодетную мать без крыши над головой
Днём 14 ноября в экстренные службы поступило сообщение о возгорании дома в улусе Галтай Мухоршибирского района. К месту пожара был отправлен личный состав 7-го Мухоршибирского отряда ГПС РБ и добровольцы из села Калиновка.

«К приезду пожарных огнём была охвачена крыша жилого дома и пристроенной котельной. Возгорание было потушено в течение двух с половиной часов. В результате пожара сгорела крыша дома и котельной на общей площади 264 кв.м. До приезда пожарных из дома смогли самостоятельно эвакуироваться мать с тремя детьми», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки снаружи дома.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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