В Бурятии пожар оставил многодетную мать без крыши над головой

Днём 14 ноября в экстренные службы поступило сообщение о возгорании дома в улусе Галтай Мухоршибирского района. К месту пожара был отправлен личный состав 7-го Мухоршибирского отряда ГПС РБ и добровольцы из села Калиновка.«К приезду пожарных огнём была охвачена крыша жилого дома и пристроенной котельной. Возгорание было потушено в течение двух с половиной часов. В результате пожара сгорела крыша дома и котельной на общей площади 264 кв.м. До приезда пожарных из дома смогли самостоятельно эвакуироваться мать с тремя детьми», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки снаружи дома.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС