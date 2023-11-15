На трассе в Бурятии столкнулись фура с пропаном и две легковушки

Крупное ДТП произошло вечером 14 ноября на федеральной трассе «Байкал» между Ильинкой и Татаурово. Как сообщил паблик «Аварком кузов-салон», водитель фуры, перевозившей пропан, из-за гололеда не справился с управлением, в результате большегруз развернуло поперек проезжей части. В него врезались «Тойота Ипсум» и «Тойота Саксид», водители которых не успели затормозить.





По данным вайбер-чата «Прибайкалье-инфо.24/7», в аварии пострадали два человека. Из-за ДТП на трассе было временно ограничено движение для большегрузного транспорта.Фото: «Аварком кузов-салон», «Прибайкалье-инфо.24/7»