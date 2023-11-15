Происшествия 15.11.2023 в 13:42

В Улан-Удэ студентка лишилась денег, пытаясь обналичить «Пушкинскую карту»

Теперь девушка должна банку 14 тысяч рублей
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ студентка лишилась денег, пытаясь обналичить «Пушкинскую карту»
В полицию Улан-Удэ поступило заявление от 18-летней студентки одного из образовательного учреждения города. Девушка рассказала, что неизвестные лица путем обмана оформили на ее имя кредит.

Как сообщили в МВД Бурятии, в соцсети девушке написал мужчина с предложением обналичить бонусные рубли с «Пушкинской карты». Отправив реквизиты своей карты мошеннику якобы для перевода денежных средств на ее банковскую карту, она выполнила все его дальнейшие указания: продиктовала все данные карты и приходящие коды в смс-сообщениях. После чего ей пришло уведомление об оформленном кредите в сумме 14 тысяч рублей, которые она перечислила на указанный мошенником номер телефона.

Не заметив подвоха, девушка по просьбе злоумышленников продолжила выполнять их инструкции, оформив второй кредит на сумму около 30 тысяч рублей. Однако перечисление этой суммы преступникам не состоялось благодаря системе защиты банка, которая заблокировала подозрительный перевод.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

Фото: «Номер один»
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