Происшествия 15.11.2023 в 17:32
Жителей Бурятии напугал медведь-шатун
Его следы обнаружили в районе озера Ульто
Текст: Андрей Константинов
В Муйском районе Бурятии распространились слухи о появлении медведя-шатуна в районе озера Ульто.
«Это очень страшно. Может быть как-то проверить, пока не случилось беды», - обратились местные жители к властям через вайбер-чат «Муя-инфо.24/7».
В Единой диспетчерской службе района пояснили, что информацию об обнаруженных следах медведя в районе озера Ульто передали инспектору Бурприроднадзора. Также туда были направлены охотники, которые прошли по следам.
«Медведь ушел в сторону гольцов. При последующих обследованиях охотниками следов медведя не обнаружено», - сообщили в ЕДДС.
Фото: pixabay.com
«Это очень страшно. Может быть как-то проверить, пока не случилось беды», - обратились местные жители к властям через вайбер-чат «Муя-инфо.24/7».
В Единой диспетчерской службе района пояснили, что информацию об обнаруженных следах медведя в районе озера Ульто передали инспектору Бурприроднадзора. Также туда были направлены охотники, которые прошли по следам.
«Медведь ушел в сторону гольцов. При последующих обследованиях охотниками следов медведя не обнаружено», - сообщили в ЕДДС.
Фото: pixabay.com
Тегимедведь