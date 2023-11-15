Жителей Бурятии напугал медведь-шатун

В Муйском районе Бурятии распространились слухи о появлении медведя-шатуна в районе озера Ульто.«Это очень страшно. Может быть как-то проверить, пока не случилось беды», - обратились местные жители к властям через вайбер-чат «Муя-инфо.24/7».В Единой диспетчерской службе района пояснили, что информацию об обнаруженных следах медведя в районе озера Ульто передали инспектору Бурприроднадзора. Также туда были направлены охотники, которые прошли по следам.«Медведь ушел в сторону гольцов. При последующих обследованиях охотниками следов медведя не обнаружено», - сообщили в ЕДДС.Фото: pixabay.com