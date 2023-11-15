Происшествия 15.11.2023 в 17:49

Еще один человек погиб на пожаре в Бурятии

Его останки обнаружили в ходе тушения горящего дома
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Текст: Андрей Константинов
Еще один человек погиб на пожаре в Бурятии
В Бурятии за сегодняшний день произошел уже второй пожар со смертельным исходом. На этот раз огонь вспыхнул в одном из домов села Елань Бичурского района.

Как сообщили в вайбер-чате «Бичура-инфо.24/7», в ходе тушения пожарные обнаружили в жилище останки человека.

«В результате пожара огнем уничтожены бревенчатый дом, веранда, сарай и тепляк. Причины возгорания уточняются», - сообщили в чате.

Напомним, 67-летний мужчина погиб сегодня на пожаре в посёлке Юбилейный Баргузинского района. Причиной возгорания там стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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