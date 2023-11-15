В Улан-Удэ осудили пьяного разбойника

В июне 2023 года 42-летний житель Улан-Удэ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил похитить у кого-нибудь деньги, чтобы еще выпить спиртного. Выходя из дома, он прихватил кухонный нож и зашел в павильон по соседству.

Угрожая продавцу павильона ножом, он потребовал у нее деньги. Продавец очень испугалась – нож был большой и настроен грабитель был решительно. Поэтому женщина, опасаясь за свои жизнь и здоровье, отдала ему все деньги из кассы. Денег оказалось немного - всего 733 рубля. Мужчина прихватил выручку и, как ни в чем не бывало, направился к себе домой.

Мужчину задержали почти сразу, деньги он потратить не успел.

Прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 42-летнего улан-удэнца. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, связанное с угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Октябрьский районный суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.





Фото: "Номер один"