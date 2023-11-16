Житель Улан-Удэ с охапкой украденных вещей перешел дорогу в неположенном месте

«По факту кражи возбуждено уголовное дело. Гражданин обещал возместить ущерб предпринимателю», - сообщили в МВД.









В полицию Улан-Удэ поступило заявление от хозяйки бутика на одном из рынков города. Женщина сообщила, что в выходной день неизвестный проник в ее торговую точку и похитил несколько наименований одежды. Ущерб составил более 43 тысяч рублей.«Следственно-оперативная группа изъяла видеозапись с одной из камер наблюдения, установленной на здании неподалеку от рынка. На записи было видно, как предполагаемый злоумышленник несет в руках похищенные вещи и переходит дорогу в неположенном месте. Оперативники уголовного розыска узнали преступника – ранее он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. 34-летний горожанин был задержан по месту жительства и доставлен в полицию, где дал признательные показания», - сообщили в МВД Бурятии.Мужчина рассказал, что решил проникнуть в торговую точку, когда проходил мимо, будучи пьяным. Ему срочно понадобились деньги на очередную порцию спиртного. Он выломал навесной замок на рольставни и проник в бутик.Похищенную одежду на протяжении двух дней злоумышленник продавал случайным прохожим, таким образом выручив около 30 тысяч рублей. Деньги он потратил на спиртное. Известно, что мужчина ранее судим, не работает.Фото и видео: МВД Бурятии