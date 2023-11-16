Происшествия 16.11.2023 в 12:37
Житель Улан-Удэ с охапкой украденных вещей перешел дорогу в неположенном месте
Ворованную одежду мужчина продал случайным прохожим, а деньги пропил
Текст: Андрей Константинов
В полицию Улан-Удэ поступило заявление от хозяйки бутика на одном из рынков города. Женщина сообщила, что в выходной день неизвестный проник в ее торговую точку и похитил несколько наименований одежды. Ущерб составил более 43 тысяч рублей.
«Следственно-оперативная группа изъяла видеозапись с одной из камер наблюдения, установленной на здании неподалеку от рынка. На записи было видно, как предполагаемый злоумышленник несет в руках похищенные вещи и переходит дорогу в неположенном месте. Оперативники уголовного розыска узнали преступника – ранее он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. 34-летний горожанин был задержан по месту жительства и доставлен в полицию, где дал признательные показания», - сообщили в МВД Бурятии.
Мужчина рассказал, что решил проникнуть в торговую точку, когда проходил мимо, будучи пьяным. Ему срочно понадобились деньги на очередную порцию спиртного. Он выломал навесной замок на рольставни и проник в бутик.
Похищенную одежду на протяжении двух дней злоумышленник продавал случайным прохожим, таким образом выручив около 30 тысяч рублей. Деньги он потратил на спиртное. Известно, что мужчина ранее судим, не работает.
Фото и видео: МВД Бурятии
«Следственно-оперативная группа изъяла видеозапись с одной из камер наблюдения, установленной на здании неподалеку от рынка. На записи было видно, как предполагаемый злоумышленник несет в руках похищенные вещи и переходит дорогу в неположенном месте. Оперативники уголовного розыска узнали преступника – ранее он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. 34-летний горожанин был задержан по месту жительства и доставлен в полицию, где дал признательные показания», - сообщили в МВД Бурятии.
Мужчина рассказал, что решил проникнуть в торговую точку, когда проходил мимо, будучи пьяным. Ему срочно понадобились деньги на очередную порцию спиртного. Он выломал навесной замок на рольставни и проник в бутик.
Похищенную одежду на протяжении двух дней злоумышленник продавал случайным прохожим, таким образом выручив около 30 тысяч рублей. Деньги он потратил на спиртное. Известно, что мужчина ранее судим, не работает.
«По факту кражи возбуждено уголовное дело. Гражданин обещал возместить ущерб предпринимателю», - сообщили в МВД.
Фото и видео: МВД Бурятии
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