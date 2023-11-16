Происшествия 16.11.2023 в 15:47
Житель Бурятии до смерти избил пожилого отца
Врачи пытались спасти пенсионера, но спустя два дня он скончался
Текст: Андрей Константинов
Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя Хоринского района, обвиняемого по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть потерпевшего).
Как рассказали в следственном ведомстве, 7 октября в улусе Усть-Орот обвиняемый в течение дня распивал спиртное со знакомыми, после чего вечером вернулся домой. Там на фоне алкогольного опьянения он поссорился с пожилым отцом и с силой нанес ему множество ударов кулаками по голове и различным частям тела. Потерпевшего госпитализировали, однако, несмотря на усилия врачей, спустя два дня он скончался от полученных травм.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Фото: pixabay.com
Как рассказали в следственном ведомстве, 7 октября в улусе Усть-Орот обвиняемый в течение дня распивал спиртное со знакомыми, после чего вечером вернулся домой. Там на фоне алкогольного опьянения он поссорился с пожилым отцом и с силой нанес ему множество ударов кулаками по голове и различным частям тела. Потерпевшего госпитализировали, однако, несмотря на усилия врачей, спустя два дня он скончался от полученных травм.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Фото: pixabay.com
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