Происшествия 18.11.2023 в 12:11

В Бурятии автомобиль с пьяной компанией провалился под лед

В результате пострадала 20-летняя девушка
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии автомобиль с пьяной компанией провалился под лед
Происшествие случилось в районе деревни Жилино Кабинского района Бурятии. Как сообщает вайбер-чат «Кабанск-инфо.24/7», водитель автомобиля, в котором ехала «группа лиц в состоянии алкогольного опьянения», не справился с управлением, съехал в одну из проток реки Селенга и провалился по лёд.

В результате происшествия пострадала 20-летняя девушка, её доставили в Кабанскую ЦРБ.

Фото: «Номер один»
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