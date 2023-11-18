Происшествия 18.11.2023 в 12:11
В Бурятии автомобиль с пьяной компанией провалился под лед
В результате пострадала 20-летняя девушка
Текст: Андрей Константинов
Происшествие случилось в районе деревни Жилино Кабинского района Бурятии. Как сообщает вайбер-чат «Кабанск-инфо.24/7», водитель автомобиля, в котором ехала «группа лиц в состоянии алкогольного опьянения», не справился с управлением, съехал в одну из проток реки Селенга и провалился по лёд.
В результате происшествия пострадала 20-летняя девушка, её доставили в Кабанскую ЦРБ.
Фото: «Номер один»
В результате происшествия пострадала 20-летняя девушка, её доставили в Кабанскую ЦРБ.
Фото: «Номер один»
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