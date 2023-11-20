Происшествия 20.11.2023 в 10:20

В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД спасли автомобили от огня

В одной из машин лежали газовые баллоны
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД спасли автомобили от огня
Рано утром 14 ноября в ходе патрулирования экипаж ДПС обнаружил возгорание деревянных построек на ул. Шаляпина в Улан-Удэ. Полицейские незамедлительно сообщили о происшествии в дежурную часть для вызова экстренных служб и предупредили, что рядом находятся дома и есть угроза перехода огня на жилые помещения.

«Подъехав к очагу возгорания, автоинспекторы Александр Новоселов и Александр Ардагин увидели взволнованного мужчину. Он сообщил, что в находящемся рядом гараже стоят три автомобиля, а в салоне одного из них хранятся кислородные баллоны. Сотрудники ДПС помогли хозяину гаража отогнать транспортные средств на безопасное расстояние. Также полицейские помогли с эвакуацией жителей ближайших домов», - рассказали в МВД Бурятии.



Фото и видео: МВД Бурятии
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