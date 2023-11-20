В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД спасли автомобили от огня

«Подъехав к очагу возгорания, автоинспекторы Александр Новоселов и Александр Ардагин увидели взволнованного мужчину. Он сообщил, что в находящемся рядом гараже стоят три автомобиля, а в салоне одного из них хранятся кислородные баллоны. Сотрудники ДПС помогли хозяину гаража отогнать транспортные средств на безопасное расстояние. Также полицейские помогли с эвакуацией жителей ближайших домов», - рассказали в МВД Бурятии.









Рано утром 14 ноября в ходе патрулирования экипаж ДПС обнаружил возгорание деревянных построек на ул. Шаляпина в Улан-Удэ. Полицейские незамедлительно сообщили о происшествии в дежурную часть для вызова экстренных служб и предупредили, что рядом находятся дома и есть угроза перехода огня на жилые помещения.Фото и видео: МВД Бурятии