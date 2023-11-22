Происшествия 22.11.2023 в 06:00
В Улан-Удэ водителю мусоровоза, задавившего ребенка, дали четыре года
Однако мужчина не считает себя виновным в ДТП
Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ 41-летнего водителя мусоровоза осудили по статье «Нарушение правил дорожного движения РФ, повлекшее по неосторожности смерть человека». В августе прошлого года он совершил наезд на ребенка, который впоследствии скончался от полученных травм в больнице. Однако водитель с обвинением не согласен, считая, что виновником трагедии стал сам малолетний пешеход. Сейчас он обжалует решение суда.
41-летний улан-удэнец Евгений показал суду, что 10 августа примерно в 19 часов он прибыл на закрепленном за ним «КамАЗе»-мусоровозе на улицу Красноармейскую, где разгружал четыре мусорных бака. Он подчеркивает, что перед выездом прошел медицинское освидетельствование.
Во время работы он видел, как неподалеку на неогороженной детской площадке играли дети, бегая друг за другом. Между площадкой и боком его мусоровоза расстояние было примерно 20-25 метров.
«Он видел, как мальчик бежал в его сторону, его окликнули, он развернулся и убежал. Мусоровоз был технически исправен, габариты 2х6 метров, зеркала без повреждений, сигнал работал. После разгрузки последнего бака он обошел машину, никого рядом не было, как и препятствий для движения. Он включил поворотник, заметил, как что-то мелькнуло в зеркале заднего вида, не обратил внимания и начал движение. Затем остановился проверить, обошел мусоровоз и справа под задними колесами увидел ребенка возрастом восемь-десять лет с разрывом на правой ноге выше колена и порванной гачей, он находился в сознании и просил: «помогите». Водитель понял, что получился наезд, мальчик повредил ногу, видел немного крови, рядом лежала сломанная игрушка», - такие показания подсудимого были оглашены в суде.
Водитель попросил находившуюся рядом женщину срочно вызвать скорую помощь. По показаниям свидетелей, «сразу после наезда из мусоровоза вышел мужчина-водитель, схватился за голову и спрашивал: «Как же ты туда попал?».
Покидать место ДТП Евгений не стал. Вскоре на место ЧП выехала скорая, ГИБДД. Мальчика увезли в больницу. А с участием водителя мусоровоза была составлена план-схема ДТП.
К сожалению, спасти жизнь девятилетнего мальчика, несмотря на все усилия врачей, не удалось. Этой же ночью он умер в больнице от полученных травм.
В рамках дела были опрошены многочисленные свидетели, в том числе малолетние дети, которые в тот самый злополучный вечер играли с мальчиком. Также было проведено несколько автотехнических экспертиз.
Евгений уверен, что в сложившихся обстоятельствах вся ответственность лежит на малолетнем пешеходе, который грубо нарушил правила движения. На суде водитель так и отметил, что своей вины в смерти ребенка не чувствует, в связи с чем не видит оснований просить прощения у потерпевшей. Ее гражданский иск и заявление о компенсации расходов он не признал. Мужчина сообщил, что его родственники возмещали ущерб без него, так как на тот момент у него не было денег, его заработная плата составляет 20 000 рублей, есть свои дети 17 и 18 лет, оба студенты, которые находятся на его иждивении.
Однако, несмотря на позицию подсудимого, суд посчитал его вину доказанной. Так, из заключения дополнительной автотехнической экспертизы следовало, что «водитель в данной дорожной ситуации имел техническую возможность предотвратить наезд на пешехода путем торможения, согласно требованиям Правил дорожного движения РФ. При возникновении опасности для движения, которую он в состоянии обнаружить, он должен был принять возможные меры к снижению скорости вплоть до полной остановки». Кроме того, экспертиза установила, что «действия водителя с технической точки зрения находятся в причинной связи с наездом на мальчика».
Суд критически оценил показания подсудимого о том, что в момент движения он вообще не видел пешехода, как и слова Евгения о том, что перед началом движения и совершением наезда он якобы произвел звуковой сигнал. Как сказано в приговоре, эта информация опровергается показаниями очевидцев ДТП, как и показаниями самого подсудимого о том, что по ходу движения на мусоровозе до наезда он заметил в боковом зеркале, как что-то промелькнуло, но не обратил на это внимания.
- Железнодорожный суд Улан-Удэ признал водителя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на два года, - сообщила старший помощник прокурора Железнодорожного района Улан-Удэ Марина Пашинская.
Гражданский иск потерпевшей удовлетворили частично. Согласно решению суда, с осужденного должны взыскать 2 млн рублей.
Приговор не вступил в законную силу и был обжалован.
Фото: «Номер один»
41-летний улан-удэнец Евгений показал суду, что 10 августа примерно в 19 часов он прибыл на закрепленном за ним «КамАЗе»-мусоровозе на улицу Красноармейскую, где разгружал четыре мусорных бака. Он подчеркивает, что перед выездом прошел медицинское освидетельствование.
Во время работы он видел, как неподалеку на неогороженной детской площадке играли дети, бегая друг за другом. Между площадкой и боком его мусоровоза расстояние было примерно 20-25 метров.
«Он видел, как мальчик бежал в его сторону, его окликнули, он развернулся и убежал. Мусоровоз был технически исправен, габариты 2х6 метров, зеркала без повреждений, сигнал работал. После разгрузки последнего бака он обошел машину, никого рядом не было, как и препятствий для движения. Он включил поворотник, заметил, как что-то мелькнуло в зеркале заднего вида, не обратил внимания и начал движение. Затем остановился проверить, обошел мусоровоз и справа под задними колесами увидел ребенка возрастом восемь-десять лет с разрывом на правой ноге выше колена и порванной гачей, он находился в сознании и просил: «помогите». Водитель понял, что получился наезд, мальчик повредил ногу, видел немного крови, рядом лежала сломанная игрушка», - такие показания подсудимого были оглашены в суде.
Водитель попросил находившуюся рядом женщину срочно вызвать скорую помощь. По показаниям свидетелей, «сразу после наезда из мусоровоза вышел мужчина-водитель, схватился за голову и спрашивал: «Как же ты туда попал?».
Покидать место ДТП Евгений не стал. Вскоре на место ЧП выехала скорая, ГИБДД. Мальчика увезли в больницу. А с участием водителя мусоровоза была составлена план-схема ДТП.
К сожалению, спасти жизнь девятилетнего мальчика, несмотря на все усилия врачей, не удалось. Этой же ночью он умер в больнице от полученных травм.
В рамках дела были опрошены многочисленные свидетели, в том числе малолетние дети, которые в тот самый злополучный вечер играли с мальчиком. Также было проведено несколько автотехнических экспертиз.
Евгений уверен, что в сложившихся обстоятельствах вся ответственность лежит на малолетнем пешеходе, который грубо нарушил правила движения. На суде водитель так и отметил, что своей вины в смерти ребенка не чувствует, в связи с чем не видит оснований просить прощения у потерпевшей. Ее гражданский иск и заявление о компенсации расходов он не признал. Мужчина сообщил, что его родственники возмещали ущерб без него, так как на тот момент у него не было денег, его заработная плата составляет 20 000 рублей, есть свои дети 17 и 18 лет, оба студенты, которые находятся на его иждивении.
Однако, несмотря на позицию подсудимого, суд посчитал его вину доказанной. Так, из заключения дополнительной автотехнической экспертизы следовало, что «водитель в данной дорожной ситуации имел техническую возможность предотвратить наезд на пешехода путем торможения, согласно требованиям Правил дорожного движения РФ. При возникновении опасности для движения, которую он в состоянии обнаружить, он должен был принять возможные меры к снижению скорости вплоть до полной остановки». Кроме того, экспертиза установила, что «действия водителя с технической точки зрения находятся в причинной связи с наездом на мальчика».
Суд критически оценил показания подсудимого о том, что в момент движения он вообще не видел пешехода, как и слова Евгения о том, что перед началом движения и совершением наезда он якобы произвел звуковой сигнал. Как сказано в приговоре, эта информация опровергается показаниями очевидцев ДТП, как и показаниями самого подсудимого о том, что по ходу движения на мусоровозе до наезда он заметил в боковом зеркале, как что-то промелькнуло, но не обратил на это внимания.
- Железнодорожный суд Улан-Удэ признал водителя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на два года, - сообщила старший помощник прокурора Железнодорожного района Улан-Удэ Марина Пашинская.
Гражданский иск потерпевшей удовлетворили частично. Согласно решению суда, с осужденного должны взыскать 2 млн рублей.
Приговор не вступил в законную силу и был обжалован.
Фото: «Номер один»
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