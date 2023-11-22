В Бурятии племянница обворовывала мобилизованного дядю

Мухоршибирский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 24-летней местной жительницы, обвиняемой в крупной краже.Как рассказали в пресс-службе суда, осенью 2022 года дядю обвиняемой мобилизовали для участия в спецоперации. Перед отъездом мужчина отдал жене банковскую карту, на которую поступало его денежное довольствие. Поскольку женщина, являясь инвалидом, сама не могла пользоваться картой, она передала её племяннице. Та, недолго думая, привязала карту дяди к своему личному кабинету на одном из маркетплейсов, где в течение полугода приобрела сотни товаров на сумму свыше 270 тысяч рублей.«В мае этого года преступная деятельность обвиняемой была пресечена, когда её тетя обратилась к односельчанке, показав той «непонятные» SMS. Обвиняемая полностью возместила причиненный преступлением имущественный ущерб, принесла извинения потерпевшему, и он ее простил. В суде она не смогла пояснить, на что рассчитывала, совершая хищения в течение длительного времени», - рассказали в суде.Рассмотрев материалы дела, суд признал девушку виновной и приговорил её к штрафу в размере 300 тысяч рублей.Фото: «Номер один»