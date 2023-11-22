Происшествия 22.11.2023 в 13:35

В Бурятии племянница обворовывала мобилизованного дядю

Получив в распоряжение карту военного, девушка накупила себе сотни вещей
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии племянница обворовывала мобилизованного дядю
Мухоршибирский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 24-летней местной жительницы, обвиняемой в крупной краже.

Как рассказали в пресс-службе суда, осенью 2022 года дядю обвиняемой мобилизовали для участия в спецоперации. Перед отъездом мужчина отдал жене банковскую карту, на которую поступало его денежное довольствие. Поскольку женщина, являясь инвалидом, сама не могла пользоваться картой, она передала её племяннице. Та, недолго думая, привязала карту дяди к своему личному кабинету на одном из маркетплейсов, где в течение полугода приобрела сотни товаров на сумму свыше 270 тысяч рублей.  

«В мае этого года преступная деятельность обвиняемой была пресечена, когда её тетя обратилась к односельчанке, показав той «непонятные» SMS. Обвиняемая полностью возместила причиненный преступлением имущественный ущерб, принесла извинения потерпевшему, и он ее простил. В суде она не смогла пояснить, на что рассчитывала, совершая хищения в течение длительного времени», - рассказали в суде.

Рассмотрев материалы дела, суд признал девушку виновной и приговорил её к штрафу в размере 300 тысяч рублей.

Фото: «Номер один»
Теги
кража

Все новости

Житель Бурятии жестоко убил односельчанина, не открывшего ему дверь
22.11.2023 в 14:02
В Бурятии племянница обворовывала мобилизованного дядю
22.11.2023 в 13:35
В Улан-Удэ за сутки взломали аккаунты на портале госуслуг у четырех горожан
22.11.2023 в 12:57
В Улан-Удэ поймали расклейщиков-нарушителей
22.11.2023 в 12:43
Глава Бурятии: «Преобразим центр Улан-Удэ благодаря президенту»
22.11.2023 в 12:21
Третьей смены больше нет
22.11.2023 в 11:58
Со скандалом до Байкала и обратно в Москву
22.11.2023 в 11:46
Стиралку жалко больше, чем зверье
22.11.2023 в 11:14
В Улан-Удэ коммунальщики всю ночь убирали снег
22.11.2023 в 11:04
В Улан-Удэ трое детей госпитализированы в тяжелом состоянии с пожара
22.11.2023 в 10:42
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 ноября

Читайте также
Житель Бурятии жестоко убил односельчанина, не открывшего ему дверь
Пьяный парень нанес жертве множество ударов кулаками, ножом и палкой
22.11.2023 в 14:02
В Улан-Удэ за сутки взломали аккаунты на портале госуслуг у четырех горожан
Как правило, интернет-преступники в таких случаях представляются сотрудниками сотовых компаний либо самого портала
22.11.2023 в 12:57
В Улан-Удэ трое детей госпитализированы в тяжелом состоянии с пожара
Утром загорелся второй этаж многоквартирного дома по улице Моховая, эвакуировано 6 человек из них 5 детей
22.11.2023 в 10:42
В Бурятии произошло землетрясение
Его эпицентр находился в Закаменском районе
22.11.2023 в 09:30
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru