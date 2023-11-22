Житель Бурятии жестоко убил односельчанина, не открывшего ему дверь

Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 20-летнего жителя Заиграевского района, обвиняемого в убийстве.Как рассказали в следственном ведомстве, обвиняемый проживал в Усть-Бряни, нигде не работал, злоупотреблял спиртным. Вечером 4 сентября пьяный парень пришел в гости к знакомому 51-летнему односельчанину, однако мужчина не открыл ему дверь. Тогда молодой человек сломал стекло в окне, через него проник в помещение и в ходе произошедшей ссоры нанес хозяину дома множество ударов кулаками, ножом и деревянной палкой, после чего скрылся. От травм мужчина скончался на месте. Его тело позже обнаружил сосед.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: «Номер один»