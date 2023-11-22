Происшествия 22.11.2023 в 15:06

Пострадавшие на пожаре в Улан-Удэ мать и пять её детей находятся в реанимации

По предварительным данным, причиной возгорания стала детская шалость с огнем
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Текст: Андрей Константинов
Пострадавшие на пожаре в Улан-Удэ мать и пять её детей находятся в реанимации
В Улан-Удэ экстренные службы сообщают подробности о пожаре, случившимся сегодня в двухэтажном деревянном доме на улице Моховая.

По данным МЧС Бурятии, предварительная причина возгорания в квартире – детская шалость с огнем. В настоящее время на месте происшествия работают дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории.


В Минздраве Бурятии сообщили, что в результате пожара пострадали мама и пять её детей. Все дети сейчас находятся на ИВЛ в отделении анестезиологии и реанимации ДРКБ. Врачам удалось стабилизировать их состояние. Ребятишки получили ожоги и отравление продуктами горения. Сегодня врачи проведут телемедицинскую консультацию с федеральными специалистами.

31-летняя мама детей находится в отделении реанимации БСМП, где ей оказывается все необходимое лечение.


«Медицинские работники прикладывают все усилия для сохранения жизни пострадавших. Ситуация находится лично на контроле главы республики и Министерства здравоохранения РБ», - сообщила министр здравоохранения Евгения Лудупова.

Как рассказали в МВД Бурятии, пострадавшая от пожара семья с июня этого года состояла на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних в связи с нахождением в социально-опасном положении.

«Вместе с тем, семья полная, родители алкоголем не злоупотребляют. Отец в настоящее время находится в командировке», - сообщили в полиции.


Напомним, пожар в квартире на улице Моховая произошел сегодня утром. На момент прибытия первого подразделения огнеборцев там наблюдалось сильное задымление. Звеньями газодымозащитной службы из жилища были эвакуированы 6 человек, из них 5 детей.

По уточненной информации, в результате пожара выгорела спальная комната на площади 12 квадратных метров, квартира закопчена по всей площади. Пожарная сигнализация и пожарные извещатели в жилище отсутствовали. На тушение привлекались 28 пожарных и 8 единиц техники.

Фото: Минздрав Бурятии, МВД Бурятии, МЧС Бурятии
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