Происшествия 22.11.2023 в 15:06
Пострадавшие на пожаре в Улан-Удэ мать и пять её детей находятся в реанимации
По предварительным данным, причиной возгорания стала детская шалость с огнем
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ экстренные службы сообщают подробности о пожаре, случившимся сегодня в двухэтажном деревянном доме на улице Моховая.
В Минздраве Бурятии сообщили, что в результате пожара пострадали мама и пять её детей. Все дети сейчас находятся на ИВЛ в отделении анестезиологии и реанимации ДРКБ. Врачам удалось стабилизировать их состояние. Ребятишки получили ожоги и отравление продуктами горения. Сегодня врачи проведут телемедицинскую консультацию с федеральными специалистами.
«Медицинские работники прикладывают все усилия для сохранения жизни пострадавших. Ситуация находится лично на контроле главы республики и Министерства здравоохранения РБ», - сообщила министр здравоохранения Евгения Лудупова.
Напомним, пожар в квартире на улице Моховая произошел сегодня утром. На момент прибытия первого подразделения огнеборцев там наблюдалось сильное задымление. Звеньями газодымозащитной службы из жилища были эвакуированы 6 человек, из них 5 детей.
По уточненной информации, в результате пожара выгорела спальная комната на площади 12 квадратных метров, квартира закопчена по всей площади. Пожарная сигнализация и пожарные извещатели в жилище отсутствовали. На тушение привлекались 28 пожарных и 8 единиц техники.
Фото: Минздрав Бурятии, МВД Бурятии, МЧС Бурятии
По данным МЧС Бурятии, предварительная причина возгорания в квартире – детская шалость с огнем. В настоящее время на месте происшествия работают дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории.
В Минздраве Бурятии сообщили, что в результате пожара пострадали мама и пять её детей. Все дети сейчас находятся на ИВЛ в отделении анестезиологии и реанимации ДРКБ. Врачам удалось стабилизировать их состояние. Ребятишки получили ожоги и отравление продуктами горения. Сегодня врачи проведут телемедицинскую консультацию с федеральными специалистами.
31-летняя мама детей находится в отделении реанимации БСМП, где ей оказывается все необходимое лечение.
«Медицинские работники прикладывают все усилия для сохранения жизни пострадавших. Ситуация находится лично на контроле главы республики и Министерства здравоохранения РБ», - сообщила министр здравоохранения Евгения Лудупова.
Как рассказали в МВД Бурятии, пострадавшая от пожара семья с июня этого года состояла на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних в связи с нахождением в социально-опасном положении.
«Вместе с тем, семья полная, родители алкоголем не злоупотребляют. Отец в настоящее время находится в командировке», - сообщили в полиции.
Напомним, пожар в квартире на улице Моховая произошел сегодня утром. На момент прибытия первого подразделения огнеборцев там наблюдалось сильное задымление. Звеньями газодымозащитной службы из жилища были эвакуированы 6 человек, из них 5 детей.
По уточненной информации, в результате пожара выгорела спальная комната на площади 12 квадратных метров, квартира закопчена по всей площади. Пожарная сигнализация и пожарные извещатели в жилище отсутствовали. На тушение привлекались 28 пожарных и 8 единиц техники.
Фото: Минздрав Бурятии, МВД Бурятии, МЧС Бурятии
Тегипожар