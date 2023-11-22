Пострадавшие на пожаре в Улан-Удэ мать и пять её детей находятся в реанимации

По данным МЧС Бурятии, предварительная причина возгорания в квартире – детская шалость с огнем. В настоящее время на месте происшествия работают дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории.





31-летняя мама детей находится в отделении реанимации БСМП, где ей оказывается все необходимое лечение.







Как рассказали в МВД Бурятии, пострадавшая от пожара семья с июня этого года состояла на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних в связи с нахождением в социально-опасном положении.







«Вместе с тем, семья полная, родители алкоголем не злоупотребляют. Отец в настоящее время находится в командировке», - сообщили в полиции.





