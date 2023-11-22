Происшествия 22.11.2023 в 17:15
В сгоревшей квартире в Улан-Удэ нашли зажигалку в детской комнате
Расследованием происшествия занялся Следственный комитет
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ материалы о пожаре в доме на улице Моховой переданы из полиции в Следственный комитет для дальнейшего проведения доследственной проверки. Как пояснили в следственном ведомстве, это связано с тем, что при пожаре пострадали дети.
Ранее в МЧС Бурятии сообщали, что по предварительной версии, возгорание произошло из-за шалости детей с огнем. В Следственном комитете эту информацию подтверждают.
«По предварительной версии, возгорание могло возникнуть из-за детской шалости или неосторожного обращения с огнем, так как при осмотре места происшествия возле дивана в детской комнате, где предположительно находился очаг, обнаружена зажигалка», - сообщили в пресс-службе ведомства.
Для установления более точной причины возникновения пожара назначено пожарно-техническое судебное исследование. Также проводятся другие необходимые процессуальные мероприятия, направленные на выяснение полной картины происшествия.
«Помимо этого будет проверена работа органов профилактики, опеки и попечительства с точки зрения полноты, своевременности и достаточности мероприятий, проводимых с семьей, находившейся в социально-опасном положении», - отметили в Следственном комитете.
Напомним, в результате пожара пострадали мать и пять её детей, все они сейчас находятся в реанимации.
«Медицинские работники прикладывают все усилия для сохранения жизни пострадавших. Ситуация находится лично на контроле главы республики и министерства здравоохранения РБ», - сообщила министр здравоохранения Евгения Лудупова.
Фото: Следственный комитет Бурятии
Ранее в МЧС Бурятии сообщали, что по предварительной версии, возгорание произошло из-за шалости детей с огнем. В Следственном комитете эту информацию подтверждают.
«По предварительной версии, возгорание могло возникнуть из-за детской шалости или неосторожного обращения с огнем, так как при осмотре места происшествия возле дивана в детской комнате, где предположительно находился очаг, обнаружена зажигалка», - сообщили в пресс-службе ведомства.
Для установления более точной причины возникновения пожара назначено пожарно-техническое судебное исследование. Также проводятся другие необходимые процессуальные мероприятия, направленные на выяснение полной картины происшествия.
«Помимо этого будет проверена работа органов профилактики, опеки и попечительства с точки зрения полноты, своевременности и достаточности мероприятий, проводимых с семьей, находившейся в социально-опасном положении», - отметили в Следственном комитете.
Напомним, в результате пожара пострадали мать и пять её детей, все они сейчас находятся в реанимации.
«Медицинские работники прикладывают все усилия для сохранения жизни пострадавших. Ситуация находится лично на контроле главы республики и министерства здравоохранения РБ», - сообщила министр здравоохранения Евгения Лудупова.
Фото: Следственный комитет Бурятии
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