Происшествия 23.11.2023 в 09:14
В Бурятии сельчанин получил крупный срок за незаконную рубку леса
Мужчина пытался обжаловать приговор, но безуспешно
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Тарбагатайского района, обвиняемого в незаконной рубке леса в особо крупном размере.
Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в мае 2023 года в лесу недалеко от села Надеино мужчина незаконно спилил более 83 кубометров сосны, причинив ущерб в размере 1,8 млн рублей.
Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также по иску прокурора его обязали возместить всю сумму нанесенного ущерба.
Сам сельчанин свою вину не признал и обжаловал приговор. Однако Верховный суд Бурятии отклонил апелляционную жалобу осужденного, оставив приговор райсуда без изменения.
Фото: «Номер один»
Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в мае 2023 года в лесу недалеко от села Надеино мужчина незаконно спилил более 83 кубометров сосны, причинив ущерб в размере 1,8 млн рублей.
Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также по иску прокурора его обязали возместить всю сумму нанесенного ущерба.
Сам сельчанин свою вину не признал и обжаловал приговор. Однако Верховный суд Бурятии отклонил апелляционную жалобу осужденного, оставив приговор райсуда без изменения.
Фото: «Номер один»
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