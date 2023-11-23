В Бурятии сельчанин получил крупный срок за незаконную рубку леса

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Тарбагатайского района, обвиняемого в незаконной рубке леса в особо крупном размере.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в мае 2023 года в лесу недалеко от села Надеино мужчина незаконно спилил более 83 кубометров сосны, причинив ущерб в размере 1,8 млн рублей.Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также по иску прокурора его обязали возместить всю сумму нанесенного ущерба.Сам сельчанин свою вину не признал и обжаловал приговор. Однако Верховный суд Бурятии отклонил апелляционную жалобу осужденного, оставив приговор райсуда без изменения.Фото: «Номер один»