Происшествия 23.11.2023 в 09:27
В Улан-Удэ перебегавший дорогу мужчина попал под «Лэнд Крузер»
С переломом ноги пешехода госпитализировали в БСМП
Текст: Андрей Константинов
ДТП произошло около 16 часов 22 ноября в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, на ул. Бабушкина 42-летний водитель автомобиля «Тойота Лэнд Крузер 200» сбил 36-летнего мужчину, выбежавшего на проезжую часть в неположенном месте. Пешехода с переломом голени госпитализировали в БСМП.
Еще одна авария с пострадавшим произошла в селе Кижинга. Там 24-летний водитель микроавтобуса «Мерседес» на перекрестке не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-21093». В результате ДТП 73-летний водитель отечественного автомобиля получил травмы и был доставлен в больницу.
Фото: ГИБДД Бурятии
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