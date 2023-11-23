На станции в Бурятии сгорел вагон

Утром 23 ноября в экстренные службы поступило сообщение о возгорании вагона на станции Джида. К месту вызова был направлен личный состав 17-й пожарной части 5-го Джидинского отряда ГПС РБ.«К приезду пожарных огнём была охвачена электрощитовая в отдельно стоящем бытовом вагоне. Возгорание было потушено за полтора часа. В результате вагон выгорел изнутри на площади 75 кв.м. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в электрощитовой», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.В происшествии никто не пострадал.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС