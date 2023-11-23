Происшествия 23.11.2023 в 11:12

На станции в Бурятии сгорел вагон

Возгорание началось из-за короткого замыкания
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Текст: Андрей Константинов
На станции в Бурятии сгорел вагон
Утром 23 ноября в экстренные службы поступило сообщение о возгорании вагона на станции Джида. К месту вызова был направлен личный состав 17-й пожарной части 5-го Джидинского отряда ГПС РБ.

«К приезду пожарных огнём была охвачена электрощитовая в отдельно стоящем бытовом вагоне. Возгорание было потушено за полтора часа. В результате вагон выгорел изнутри на площади 75 кв.м. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в электрощитовой», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

В происшествии никто не пострадал.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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