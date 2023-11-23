В Бурятии сельчанин убил сожительницу ударом ноги

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 47-летнего жителя Баргузинского района, обвиняемого по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть потерпевшего).Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, 5 апреля в течение дня мужчина с сожительницей употребляли алкоголь у себя в квартире в селе Баргузине. Вечером на фоне алкогольного опьянения между ними произошла ссора. В её ходе злоумышленник повалил женщину на пол и с силой нанес ей удар ногой по телу, причинив опасную для жизни травму. После этого мужчина продолжил распивать спиртное, не обращая внимания на состояние сожительницы, которая спустя сутки скончалась.Суд признал сельчанина виновным и приговорил его к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима.Фото: «Номер один»