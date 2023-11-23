Происшествия 23.11.2023 в 12:53

В Бурятии в сельской школе разбушевался коклюш

Местные жители переживают за здоровье своих детей
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии в сельской школе разбушевался коклюш
В Курумканской школе №1 зафиксирована вспышка коклюша среди учеников нескольких классов. Местные жители переживают за здоровье своих детей.

«Почему школу не закрывают на карантин? Куда смотрит Роспотребнадзор?», - задались они вопросом в вайбер-чате «Курумкан-инфо.24/7».

Согласно ответу представителя Роспотребнадзора, ведомство в курсе сложившейся ситуации и принимает необходимые меры.

«По факту регистрации случаев заболевания коклюшем среди учащихся организованы и проводятся противоэпидемические мероприятия. Введены ограничения на осуществление образовательной деятельности в очном формате для контактных лиц, а также на проведение и участие детей в культурно-массовых, спортивных и иных мероприятиях. Ситуация находится под контролем», - сообщил начальник территориального отдела Роспотребнадзора в Баргузинском районе Булат Галсанов.

При этом представитель ведомства отметил, что самым эффективным средством профилактики коклюша является вакцинация.

Справка

Коклюш - острая антропонозная воздушно-капельная бактериальная инфекция, наиболее характерным признаком которой является приступообразный спазматический кашель. Опасное инфекционное заболевание дыхательных путей. Крайне опасен для детей младше двух лет. До широкого распространения вакцины в 1950-х годах коклюш был одной из самых распространённых болезней среди детей. При этом вакцинация предотвращает заболевание, но вакцинированные люди могут оказываться носителями бактерии и способны передавать её невакцинированным.

Фото: «Номер один»
Теги
инфекции

Все новости

В Бурятии в сельской школе разбушевался коклюш
23.11.2023 в 12:53
В Бурятии сельчанин убил сожительницу ударом ноги
23.11.2023 в 12:50
В Улан-Удэ восьмилетнего мальчика покусала собака
23.11.2023 в 12:24
Предпринимателей Бурятии приглашают на семинар
23.11.2023 в 11:53
На станции в Бурятии сгорел вагон
23.11.2023 в 11:12
Медицинские наконечники Улан-Удэнского приборостроительного объединения вошли в список «100 лучших товаров России»
23.11.2023 в 10:12
Монголия хочет увеличить ВВП страны на душу населения до $6 тыс
23.11.2023 в 09:55
Депутат горсовета рассказал, как списанный самолет украсил аэропорт Улан-Удэ
23.11.2023 в 09:53
Скандал утих, не разгоревшись
23.11.2023 в 09:34
В Улан-Удэ перебегавший дорогу мужчина попал под «Лэнд Крузер»
23.11.2023 в 09:27
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 ноября

Читайте также
В Бурятии сельчанин убил сожительницу ударом ноги
Злоумышленника приговорили к 7 годам лишения свободы
23.11.2023 в 12:50
В Улан-Удэ восьмилетнего мальчика покусала собака
Горожане мешают поискам опасного пса, блокируя машину службы отлова
23.11.2023 в 12:24
На станции в Бурятии сгорел вагон
Возгорание началось из-за короткого замыкания
23.11.2023 в 11:12
В Улан-Удэ перебегавший дорогу мужчина попал под «Лэнд Крузер»
С переломом ноги пешехода госпитализировали в БСМП
23.11.2023 в 09:27
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru