В Бурятии в сельской школе разбушевался коклюш

В Курумканской школе №1 зафиксирована вспышка коклюша среди учеников нескольких классов. Местные жители переживают за здоровье своих детей.«Почему школу не закрывают на карантин? Куда смотрит Роспотребнадзор?», - задались они вопросом в вайбер-чате «Курумкан-инфо.24/7».Согласно ответу представителя Роспотребнадзора, ведомство в курсе сложившейся ситуации и принимает необходимые меры.«По факту регистрации случаев заболевания коклюшем среди учащихся организованы и проводятся противоэпидемические мероприятия. Введены ограничения на осуществление образовательной деятельности в очном формате для контактных лиц, а также на проведение и участие детей в культурно-массовых, спортивных и иных мероприятиях. Ситуация находится под контролем», - сообщил начальник территориального отдела Роспотребнадзора в Баргузинском районе Булат Галсанов.При этом представитель ведомства отметил, что самым эффективным средством профилактики коклюша является вакцинация.Коклюш - острая антропонозная воздушно-капельная бактериальная инфекция, наиболее характерным признаком которой является приступообразный спазматический кашель. Опасное инфекционное заболевание дыхательных путей. Крайне опасен для детей младше двух лет. До широкого распространения вакцины в 1950-х годах коклюш был одной из самых распространённых болезней среди детей. При этом вакцинация предотвращает заболевание, но вакцинированные люди могут оказываться носителями бактерии и способны передавать её невакцинированным.Фото: «Номер один»