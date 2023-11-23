В Улан-Удэ уже пропадавший ранее мужчина снова объявлен в розыск

В мае этого года мужчина уже пропадал из дома на длительное время. Когда его нашли оперативники, горожанин объяснил, что находился на заработках по сбору кедрового ореха в Закаменском районе.





В Бурятии сотрудники полиции разыскивают 54-летнего жителя Улан-Удэ Евгения Мангутова, который 17 ноября ушел из дома на улице Кабанской и до настоящего времени не вернулся. Является уроженцем Иркутской области. Заявление о его пропаже поступило в полицию от родственницы 20 ноября.Приметы: азиатской внешности, на вид 50 лет, среднего телосложения, рост около 170-175 см, волосы седые короткие, глаза карие.Особые приметы: на левой руке отсутствуют первые фаланги 4 пальцев, кроме большого.Был одет в дубленку коричневого цвета.При наличии какой-либо информации о разыскиваемом или его местонахождении МВД Бурятии просит незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8 (964) 406-87-89, 8 (983) 533-62-05 или 102 (112).