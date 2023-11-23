В Бурятии пенсионерка повесила собственную собаку на заборе возле остановки

В Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении 67-летней жительницы Кабанского района, подозреваемой в жестоком обращении с животным.Как рассказали в МВД Бурятии, сообщение о преступлении поступило в полицию от местной жительницы. Женщина рассказала, что неподалеку от автобусной остановки, куда она привела сына-школьника, с ужасом обнаружила повешенную на заборе заброшенного дома собаку. Животное уже не подавало признаков жизни. Картину лицезрели и другие находящиеся на остановке дети.«На место выехала следственно-оперативная группа. Полицейские произвели осмотр места происшествия и изъяли тело собаки для дальнейшей судебно-ветеринарной экспертизы. А затем, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, установили личность подозреваемой. Ею оказалась хозяйка животного – местная пенсионерка», - сообщили в МВД.Пожилая гражданка призналась, что ночью, когда её родственники уснули, приманкой в виде сухого корма вывела собаку на улицу. Пока та ела, она закинула на её шею веревочную петлю и затянула с помощью перекладины. По словам злоумышленницы, утром она планировала снять с забора тело животного, но правоохранители опередили её.Жестокий поступок женщина объяснила тем, что находящаяся на самовыгуле собака в последнее время стала агрессивной, задавила двух кур и кролика у проживающей неподалеку родственницы. Попытки отравить её оказались безуспешны, поэтому при очередном нападении на мелкую живность владелица животного решила расправиться с ним.Ранее к уголовной ответственности пенсионерка не привлекалась. Расследование уголовного дела продолжается.Фото: «Номер один»