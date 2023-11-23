В Бурятии потушили пожар в детской библиотеке

Сегодня днем в детской модельной библиотеке села Новая Брянь произошел пожар. Как сообщает вайбер-чат «Заиграево-инфо.24/7», огонь возник из-за короткого замыкание светильника.На место происшествия прибыли 6 пожарных и 2 единицы техники. Они быстро справились с возгоранием.«Общая площадь пожара составила 12 кв.м. В фойе библиотеки огнем уничтожены натяжной потолок и диван. Оборудование и книги не пострадали. Пострадавших среди людей нет», - сообщили в чате.Сейчас на месте происшествия работает дознаватель.Фото: «Заиграево-инфо.24/7»