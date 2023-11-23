Происшествия 23.11.2023 в 17:50
В Бурятии потушили пожар в детской библиотеке
Возгорание произошло из-за короткого замыкания светильника
Текст: Андрей Константинов
Сегодня днем в детской модельной библиотеке села Новая Брянь произошел пожар. Как сообщает вайбер-чат «Заиграево-инфо.24/7», огонь возник из-за короткого замыкание светильника.
На место происшествия прибыли 6 пожарных и 2 единицы техники. Они быстро справились с возгоранием.
«Общая площадь пожара составила 12 кв.м. В фойе библиотеки огнем уничтожены натяжной потолок и диван. Оборудование и книги не пострадали. Пострадавших среди людей нет», - сообщили в чате.
Сейчас на месте происшествия работает дознаватель.
Фото: «Заиграево-инфо.24/7»
На место происшествия прибыли 6 пожарных и 2 единицы техники. Они быстро справились с возгоранием.
«Общая площадь пожара составила 12 кв.м. В фойе библиотеки огнем уничтожены натяжной потолок и диван. Оборудование и книги не пострадали. Пострадавших среди людей нет», - сообщили в чате.
Сейчас на месте происшествия работает дознаватель.
Фото: «Заиграево-инфо.24/7»
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