В Бурятии на месте пожара нашли труп

Вечером 23 ноября на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в многоквартирном доме в Закаменске. На вызов были направлены огнеборцы 22-й пожарной части 4-го Закаменского отряда ГПС РБ в составе 5 человек и 3 единиц техники.«К моменту приезда пожарных наблюдалось сильное задымление в подъезде дома. Очаг возгорания находился в одной из квартир на втором этаже. Звеном газодымозащитной службы с третьего этажа здания были эвакуированы 6 человек. В ходе тушения пожара в гостиной комнате квартиры возле дивана был обнаружен 68-летний мужчина без признаков жизни», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Возгорание на площади 3 кв.м. было потушено в течение 20 минут. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС