Происшествия 24.11.2023 в 09:47
В Бурятии перевернулся «КамАЗ»
В аварии пострадали два человека
Текст: Андрей Константинов
ДТП произошло вечером 23 ноября в Еравнинском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 54-летний водитель автомобиля «КамАЗ», ехавший со стороны села Усть-Эгита в направлении Тужинки, не справился с управлением, вылетел в кювет и опрокинулся. В результате аварии водитель и 36-летний пассажир грузовика получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали в больницу.
Фото: ГИБДД Бурятии
Фото: ГИБДД Бурятии
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