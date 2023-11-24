В Бурятии перевернулся «КамАЗ»

ДТП произошло вечером 23 ноября в Еравнинском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 54-летний водитель автомобиля «КамАЗ», ехавший со стороны села Усть-Эгита в направлении Тужинки, не справился с управлением, вылетел в кювет и опрокинулся. В результате аварии водитель и 36-летний пассажир грузовика получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали в больницу.Фото: ГИБДД Бурятии