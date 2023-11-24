В Бурятии осудили лесного «партизана»

Выйти на след мужчины правоохранители смогли только в конце апреля. Злоумышленника задержали, и он показал полицейским свое логово. Там оперативники нашли часть похищенных продуктов и около 3,5 килограммов марихуаны. По словам задержанного, наркотики он собрал еще в октябре 2022 года и периодически употреблял.





Бичурский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 45-летнего ранее судимого местного жителя, обвиняемого в краже, разбое и незаконном хранении наркотиков.Как сообщили в пресс-службе суда, в октябре 2022 года пьяный мужчина напал на сельчанку, подкараулив женщину во дворе её же дома. Однако, не обнаружив в карманах своей жертвы ничего ценного, злоумышленник скрылся.Опасаясь, что его поймают правоохранители, мужчина обосновался в лесу вблизи села Елань. Там он построил шалаш и стал жить вместе с сожительницей.В марте 2023 года злоумышленник совершил набег дом пенсионерки в селе Елань, похитив из жилища продукты, в том числе, два стегна мяса, крупы, соленья и банки с вареньем. Общий ущерб составил более 30 тысяч рублей.Суд признал мужчину виновным.«С учетом опасного рецидива, по совокупности преступлений подсудимому назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. С подсудимого взыскана сумма ущерба, причиненного преступлением, в полном объеме. Приговор вступил в законную силу», - сообщили в Бичурском райсуде.Фото: МВД Бурятии