Житель Улан-Удэ наказал беспечных кондитеров

В Улан-Удэ сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже имущества из кондитерского цеха. Им оказался ранее неоднократно судимый 25-летний житель города.Злоумышленник рассказал, еще днем 7 октября, проходя мимо предприятия по производству кондитерских изделий, решил совершить преступление. Молодой человек вспомнил, как несколько лет назад собутыльник, который тогда работал в этой организации, рассказывал о ненадежной охране предприятия и хранящихся в свободном доступе ключах от цеха.Поздним вечером парень вернулся осуществить задуманное. Чтобы легче было совершить преступление, он за бутылку спиртного нанял «помощника». Незнакомцу молодой человек солгал, что работает в организации, и ему необходимо забрать свои вещи.Через забор подозреваемый вместе с помощником проник на территорию предприятия, оставшись незамеченным для сторожа. После взял спрятанную у здания цеха связку ключей, в частности, от всех находящихся там кабинетов, и пробрался в помещение.Пройдясь по всем этажам здания, парень похитил две тепловые пушки и персональный компьютер из кабинета бухгалтера. С похищенной техникой мужчина скрылся, покинув место происшествия на такси.«Технику подозреваемый планировал сбыть, но не успел. Парень нигде не трудоустроен. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в МВД Бурятии.Фото: «Номер один»