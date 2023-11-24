Происшествия 24.11.2023 в 12:55

Житель Улан-Удэ наказал беспечных кондитеров

Парень с легкостью обворовал предприятие, не позаботившееся о надежной охране
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Текст: Андрей Константинов
Житель Улан-Удэ наказал беспечных кондитеров
В Улан-Удэ сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже имущества из кондитерского цеха. Им оказался ранее неоднократно судимый 25-летний житель города.

Злоумышленник рассказал, еще днем 7 октября, проходя мимо предприятия по производству кондитерских изделий, решил совершить преступление. Молодой человек вспомнил, как несколько лет назад собутыльник, который тогда работал в этой организации, рассказывал о ненадежной охране предприятия и хранящихся в свободном доступе ключах от цеха.

Поздним вечером парень вернулся осуществить задуманное. Чтобы легче было совершить преступление, он за бутылку спиртного нанял «помощника». Незнакомцу молодой человек солгал, что работает в организации, и ему необходимо забрать свои вещи.

Через забор подозреваемый вместе с помощником проник на территорию предприятия, оставшись незамеченным для сторожа. После взял спрятанную у здания цеха связку ключей, в частности, от всех находящихся там кабинетов, и пробрался в помещение.

Пройдясь по всем этажам здания, парень похитил две тепловые пушки и персональный компьютер из кабинета бухгалтера. С похищенной техникой мужчина скрылся, покинув место происшествия на такси.

«Технику подозреваемый планировал сбыть, но не успел. Парень нигде не трудоустроен. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в МВД Бурятии.

Фото: «Номер один»
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кража

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