Житель Улан-Удэ случайно убил женщину, толкнув её с лестницы

Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 62-летнего ранее судимого жителя Улан-Удэ, обвиняемого причинении смерти по неосторожности.Как сообщили в следственном ведомстве, 17 сентября в течение дня обвиняемый с сожительницей употребляли алкоголь в квартире у знакомого в микрорайоне Аэропорт. Вечером женщина пошла в магазин за очередной порцией спиртного и долго не возвращалась. Спустя час мужчина направился следом, встретил сожительницу в подъезде и в отместку за длительное ожидание с силой толкнул ее ладонью в грудь. Женщина не удержалась на ногах, упала навзничь и ударилась головой о ребро бетонной ступени. Сожитель оставил её в подъезде в бессознательном состоянии и ушел домой. Позже женщину обнаружили прохожие, которые вызвали скорую. Потерпевшую госпитализировали, но, несмотря на усилия врачей, спустя несколько дней от полученной травмы она скончалась.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: Следственный комитет Бурятии