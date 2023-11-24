Происшествия 24.11.2023 в 15:19

Мошенники создали фейковый аккаунт министра туризма Бурятии

Настоящий министр призвал своих подписчиков быть бдительными
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Текст: Андрей Константинов
Мошенники создали фейковый аккаунт министра туризма Бурятии
Мошенники продолжают создавать фейковые аккаунты высокопоставленных чиновников Бурятии. На этот раз в поле зрения аферистов попал министр туризма республики Алдара Доржиева.  

- Друзья! Будьте внимательны! Мошенники создали аккаунт-двойник от моего имени, поставили мою фотографию и схожий никнейм и пишут моим контактам с целью совершения преступления. Пожалуйста, будьте бдительны! – обратился к подписчикам в своем телеграм-канале подлинный министр.

Напомним, ранее мошенники уже создавали фейковы аккаунты от имени мэра Улан-Удэ, спикера Хурала Бурятии и ряда министров. А в сентябре жулики взломали аккаунт зампреда правительства Бурятии Евгения Луковникова и от его имени рассылали сообщения с просьбой занять ему 29 тысяч 200 рублей.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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мошенничество

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