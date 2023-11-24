В Бурятии жестокие убийцы пенсионера получили 29 лет на двоих

Верховный суд Бурятии рассмотрел уголовное дело в отношении двух мужчин в возрасте 27 и 43 лет, обвиняемых в убийстве пенсионера с особой жестокостью.Как рассказывали ранее в Следственном комитете Бурятии, один из обвиняемых проживал в селе Шигаево. К нему из Улан-Удэ приехал знакомый, с которым они на протяжении длительного времени распивали спиртное, на которые потратили все деньги. Затем от случайного собутыльника мужчины узнали об одиноком пенсионере, который недавно получил пенсию, после чего решили вдвоем напасть на него, а похищенные средства потратить на алкоголь.Около полуночи 12 ноября 2022 года пьяные мужчины через незапертую дверь проникли в дом к 63-летнему пенсионеру и стали искать деньги. В этот момент хозяин проснулся от шума. Тогда один из злоумышленников избил его, ударил ножом в шею, после чего соучастники скинули пенсионера в подполье, закидали хламом и подожгли еще живого. Потерпевший вскоре скончался.После этого один из обвиняемых продолжил обыскивать дом и похитил телевизор. Однако по пути, опасаясь изобличения, злоумышленник выкинул технику.Расследование убийства поручили группе из числа наиболее опытных следователей, криминалистов и сотрудников уголовного розыска. На основании обнаруженных улик выдвигались и проверялись несколько версий, одна из которых предполагала корыстный мотив убийства, к которому могли быть причастны приезжие граждане. Некоторое время преступление оставалось нераскрытым, но в январе этого года сыщикам удалось выйти на след подозреваемых и задержать их.Рассмотрев материалы дела, Верховный суд Бурятии признал подсудимых виновными. Как сообщили в пресс-службе суда, один из них приговорен к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима, другой – к 15 годам колонии строгого режима.Фото: Следственный комитет Бурятии