Происшествия 27.11.2023 в 09:22

Житель Бурятии заплатит смешную компенсацию за нападение собаки на ребенка

Животное укусило маленькую девочку за лицо
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Текст: Андрей Константинов
Житель Бурятии заплатит смешную компенсацию за нападение собаки на ребенка
Прокуратура Бурятии выиграла иск к владельцу собаки, которая напала на маленькую девочку.

Как сообщили в надзорном ведомстве, в апреле 2023 года в селе Оронгой собака, которая принадлежит местному жителю, напала на 9-летнюю девочку, укусив её за лицо. Родители ребенка обратились в прокуратуру за помощью.

«В защиту прав несовершеннолетнего прокуратура района направила в суд исковое заявление о взыскании с владельца животного компенсации морального вреда. Иволгинский районный суд иск удовлетворил, обязав хозяина собаки выплатить 10 тысяч рублей. Решение вступило в законную силу», - сообщили в прокуратуре Бурятии.

Фото: pixabay.com
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