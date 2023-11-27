Происшествия 27.11.2023 в 09:22
Житель Бурятии заплатит смешную компенсацию за нападение собаки на ребенка
Животное укусило маленькую девочку за лицо
Текст: Андрей Константинов
Прокуратура Бурятии выиграла иск к владельцу собаки, которая напала на маленькую девочку.
Как сообщили в надзорном ведомстве, в апреле 2023 года в селе Оронгой собака, которая принадлежит местному жителю, напала на 9-летнюю девочку, укусив её за лицо. Родители ребенка обратились в прокуратуру за помощью.
«В защиту прав несовершеннолетнего прокуратура района направила в суд исковое заявление о взыскании с владельца животного компенсации морального вреда. Иволгинский районный суд иск удовлетворил, обязав хозяина собаки выплатить 10 тысяч рублей. Решение вступило в законную силу», - сообщили в прокуратуре Бурятии.
Фото: pixabay.com
Как сообщили в надзорном ведомстве, в апреле 2023 года в селе Оронгой собака, которая принадлежит местному жителю, напала на 9-летнюю девочку, укусив её за лицо. Родители ребенка обратились в прокуратуру за помощью.
«В защиту прав несовершеннолетнего прокуратура района направила в суд исковое заявление о взыскании с владельца животного компенсации морального вреда. Иволгинский районный суд иск удовлетворил, обязав хозяина собаки выплатить 10 тысяч рублей. Решение вступило в законную силу», - сообщили в прокуратуре Бурятии.
Фото: pixabay.com