Житель Бурятии заплатит смешную компенсацию за нападение собаки на ребенка

Прокуратура Бурятии выиграла иск к владельцу собаки, которая напала на маленькую девочку.Как сообщили в надзорном ведомстве, в апреле 2023 года в селе Оронгой собака, которая принадлежит местному жителю, напала на 9-летнюю девочку, укусив её за лицо. Родители ребенка обратились в прокуратуру за помощью.«В защиту прав несовершеннолетнего прокуратура района направила в суд исковое заявление о взыскании с владельца животного компенсации морального вреда. Иволгинский районный суд иск удовлетворил, обязав хозяина собаки выплатить 10 тысяч рублей. Решение вступило в законную силу», - сообщили в прокуратуре Бурятии.Фото: pixabay.com