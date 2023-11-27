В Бурятии водитель «Тойоты» слетел с трассы и врезался в дерево

Как сообщили в ГИБДД Бурятии, за выходные в республике произошло 50 аварий, в том числе несколько ДТП с пострадавшими.Так в субботу утром на ул. Центральной села Энхэ-Тала Кяхтинского района 48-летний водитель автомобиля «Ссанг Йонг Муссо Спортс» сбил 58-летнего мужчину. В результате наезда пешеход получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в больницу.Еще одно ДТП произошло вчера днем на трассе «Байкал» в районе поселка Каменск. Там 37-летний водитель автомобиля «Тойота Марк 2» в условиях снегопада не справился с управлением, слетел с дороги и врезался в дерево. Мужчина получил ушибы и рвано-ушибленные раны, после оказания помощи медики отпустили его домой.Фото: «Номер один»